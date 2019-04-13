В Воронеже поймали 18-летнего байкера без водительских прав

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-13T14:54:49+03:00

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12 апреля в 13.20 часов в Воронеже на улице Димитрова в районе дома №53а инспекторы остановили спортивный мотоцикл, за рулем которого был 18-летний местный житель. Оказалось, что молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения.

Теперь юноше грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Транспортное средство помещено на штраф-площадку.

С началом мотосезона сотрудниками спецгруппы ГИБДД остановили еще трех нарушителей. Например, у одного из них двухколесное транспортное средство не было зарегистрировано. Другой почему-то решил, что можно не оформлять страховку. Третий счел возможным нарушить требования дорожной разметки. Их оштрафовали на суммы от 500 до 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU