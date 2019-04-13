2019-04-13T13:41:44+03:00
Общество

В Воронежской области установили памятный знак - легендарный космический корабль «Союз»

В дальнейшем должно пройти благоустройство всего парка «Южный»
Татьяна МИСТЮКОВАОлег ИВАНОВ
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В церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий РогозинВ церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий РогозинФото: Татьяна МИСТЮКОВА
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В Борисоглебске 13 апреля прошла церемония открытия памятного знака - пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М». Данный космический аппарат в сентябре 2016 года доставил на Землю с Международной космической станции экипаж космонавтов: Алексея Овчинина, Олега Скрипочку и Джеффри Уилльямса. В церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В марте 2019 года спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М» был передан администрации Борисоглебска. Данную инициативу поддержал Дмитрий Рогозин. Доставить же аппарат из Королева помог уроженец Борисоглебска Валерий Дузь.

Теперь невероятный экземпляр установлен в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска. Неподалеку как раз располагается здание местного приборостроительного завода, где в советские годы выпускали оборудование для космической промышленности. В дальнейшем здесь должно пройти благоустройство парка «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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