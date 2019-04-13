Жительница Воронежа лишилась 30 тысяч рублей, зарегистрировав банковскую карту на неизвестном сайте

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-13T12:17:31+03:00

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Мошенники не перестают изобретать новые способы обмана доверчивых и невнимательных воронежцев. За сутки на их уловки попались еще четыре жителя региона. Среди них – 23-летняя жительница Советского района Воронежа. Девушка нашла в соцсети объявление о продаже одежды и для покупки зарегистрировала свою карту на неизвестном сайте. Данными воспользовались мошенники и сняли с ее карты 30 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась с заявлением в полицию

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства преступлений и ищут их совершивших. По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU