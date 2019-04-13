В Воронеже в шестой раз пройдет фестиваль «Город прав»
С 13 по 26 мая в Воронеже состоится шестой международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав». В его программе образовательные лекции, семинары, мастер-классы, выставки, дискуссии, просмотры и обсуждения фильмов.
Фестиваль расположится на площадках воронежского Дома прав человека, центра современного искусства и книжного клуба «Петровский».
В рамках фестиваля его участники поговорят об эстетике феминизма, социальном повороте в современном искусстве, работе муниципального депутата и разделении отходов. Перед ними выступят правозащитники, психологи, экологи, кинорежиссеры и искусствоведы из разных городов.
Посетить мероприятия фестиваля можно будет бесплатно, но по предварительной записи. Подробности на сайте http://gorodprav.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU