2019-04-13T10:10:06+03:00
Общество

Под Воронежем дальнобойщик подобрал хищную птицу со сломанным крылом

Вероятно, она ударилась о проезжающую машину
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежский дальнобойщик принес в Центр помощи диким животным птицу, которую подобрал на дороге недалеко от города. Это оказалась взрослая самка канюка. Зоозащитники обследовали птицу и выяснили, что у нее сломано крыло, на груди – гематома от сильного удара.

В начале следующей недели канюка прооперируют. По словам зоозащитников, перелом – несложный, и у птицы есть все шансы вернуться после лечения в естественную среду обитания.

СПРАВКА «КП»:

Обыкнове нный каню к, или сары ч – хищная птица. Обитает в Европе и Азии. Ведет оседлый образ жизни, питается мелкими млекопитающими и птицами. Длина тела 50-57 см. В природе продолжительность жизни канюка около 25 лет. Голос у канюков обыкновенных гнусавый, напоминает мяуканье кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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