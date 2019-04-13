2019-04-13T09:41:37+03:00
Общество

В Воронеже мужчина забрался на опору Чернавского моста, чтобы порыбачить

Отчаянного мужчину сфотографировали очевидцы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы сфотографировали и выложили в сети рыбака, который в погоне за лучшим местом залез … на опору Чернавского моста! Горожане задались вопросом: как но туда попал и не опасно ли это? В комментариях под сообщением на странице сообщества "Типичный Воронеж" во "Вконтакте" рассказали, что под всем мостом снизу идет подвесная дорожка для технического осмотра конструкций, которую и используют для «прогулок» любители острых ощущений и рыбаки.

Судя по тому, что сообщений об упавшем в воду рыбаке в сводках ЧП не было, мужчина смог благополучно добраться до берега. Но его отчаянный поступок может послужить дурным примером другим горожанам и особенно – подросткам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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