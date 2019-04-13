Сотрудники Воронежского заповедника обнаружили новые виды растений и животных и «многодетную» семью лебедей

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-13T08:51:58+03:00

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В Воронежском заповеднике прошло ежегодное мероприятие, на котором сотрудники подвели итоги своих научных открытий и наблюдений, сделанных в 2018 году.

Так, главный научный сотрудник, Виктор Емец рассказал о находке редкого темного деревенского дровосека, занесенного в региональную Красную книгу. Кроме того ученый отметил в 2018 году увеличение в несколько раз по сравнению с 2017 годом численности бабочек мнемозины и сокращение муравьев в дубняке на Малой Черепахинской экотропе в результате ее затопления во время разлива реки Усмань.

Орнитолог Петр Венгеров доложил об итогах наблюдения за краснокнижными птицами, обитающими на территории заповедника. В частности, одна из пар белых аистов в охранной зоне заповедника воспитала четырёх птенцов, а вторая пара – двух. Учёный связывает успешное выведение потомства с хорошим половодьем прошлого года и увеличением численности лягушек – основного пищевого ресурса аистов.

Хорошее потомство дали орланы-белохвосты. Но всех плодовитее оказалась «многодетная» семья редкого для наших мест лебедя-шипуна. Пара этих птиц выкормила сразу шесть птенцов, что для Воронежского заповедника рекорд.

Флорист, геоботаник Елена Стародубцева доложила о находках новых видов растений на территории заповедника и в охранной зоне. За 2018 год во время совместной работы с сотрудниками Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН было найдено 16 новых видов грибов и 4 вида мохообразных.

ИСТОЧНИК KP.RU