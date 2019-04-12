2019-04-12T20:34:49+03:00
Общество

Фекалии из бесхозной канализации в Воронеже затопили Нагорную дубраву

Причина аварии - засор
Елена ФЕДЯШЕВА
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«Комсомолка» уже писала о засоре бытовым мусором канализационного колодца на остановке «улица Чебышева». Аналогичное ЧП, но гораздо больших масштабов произошло на коллекторе в Центральном районе. Потоки зловонной жидкости из микрорайонов улиц Ломоносова и Лесная поляна устремились в охраняемый лес – заказник «Нагорная дубрава». Воронежцы сообщили об экологической катастрофе в администрацию и выложили видео с места бедствия в интернет.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, аварийный участок канализации никому не принадлежит, а, значит, его никто не обслуживает и не чистит. По заданию администрации, аварийные бригада водоканала устранили причину ЧП. Она оказалась банальной – засор коллектора бытовым мусором. Кстати, подобные аварии на бесхозных сетях на улице Шишкова происходят регулярно…

ИСТОЧНИК KP.RU

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