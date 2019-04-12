2019-04-12T19:48:42+03:00
Общество

Воронежцы превратили колодец на остановке «улица Чебышева» в урну

Сотрудники водоканала выгребли из канализации мешок мусора
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото ООО "РВК-Воронеж"фото ООО "РВК-Воронеж"
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В Воронеже на остановке «улица Чебышева» коммунальное ЧП. Забился канализационный коллектор диаметром 300 мм, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда рабочие водоканала залезли в трубу, то … выгребли оттуда мешок бытового мусора. Как мусор попал в канализацию? Все элементарно. В крышке колодца образовалось отверстие, а рядом – киоск быстропита. И урны нет. Вот воронежцы и приспособились бросать в «дырочку» бутылки, стаканчики, бумагу, пакеты…

Этот засор, конечно, ликвидировали, но как поменять сознание воронежцев?

- В хозяйственно-бытовую канализацию запрещается сбрасывать твердые бытовые отходы, строительный мусор, пищевые и промышленные жиры и масла, - в очередной раз взывают к горожанам сотрудники «РВК-Воронеж» . - Нарушение этих правил наносит серьезный ущерб сетям, насосным станциям и очистным сооружениям города, может пагубно отразиться на экологической ситуации областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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