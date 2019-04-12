2019-04-12T19:01:59+03:00
Общество

В выходные в Воронеже будут ремонтировать дороги на четырех улицах

Как и в прошлом году, основные работы развернутся по ночам
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото из сообщества "Дороги Воронежской области"фото из сообщества "Дороги Воронежской области"
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В Воронеже начались дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщила пресс-служба горадминистрации, в выходные, с 12 до 15 апреля, дорожники будут работать на четырех улицах Воронежа:

- проезд А-134 – ул. Гагарина (через перинатальный центр ОКБ №1 до ж.д. переезда): ночью 13, 14 и 15.04 – фрезерование а/б покрытия;

- улица Ломоносова (от улицы Берёзовая Роща до улицы Дарвина): ночью 13, 14 и 15.04 – фрезерование а/б покрытия;

- проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова): ночью 13, 14 и 15.04 – демонтаж бортового камня;

- улица Новгородская (от улицы Хользунова до улицы 45-й Стрелковой дивизии): днём 13, 14 и 15.04 – подготовительные работы для установки бортового камня.

Планы дорожников могут корректироваться в зависимости от погоды. Кстати, на выходные синоптики обещают проливные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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