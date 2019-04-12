В Воронеже пропал без вести 60-летний мужчина с хромотой
Последний раз Александра Хомякова видели 8 апреля
фото со страницы поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Воронежские поисковики из отряда «Лиза Алерт» собирают добровольцев на поиски 60-летнего Александра Анатольевича Хомякова, который проживает в Воронеже. О судьбе мужчины ничего не известно с понедельника, 8 апреля.
Приметы Александра Хомякова: рост 168 см, волосы светло-русые, глаза серые. У пропавшего есть особая примета – он прихрамывает.
В день исчезновения был одет в легкую куртку, темный свитер, синие джинсы и темные кроссовки.
Всех, кому что-то известно о его месте нахождения, просят позвонить по телефонам: 8-(800)-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU