Курс на выгоду: в ООО «БКС Брокер» рассказали, как купить валюту к майским выходным

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-12T18:18:57+03:00

Большинство россиян, собираясь купить валюту к заграничной поездке, например, на майские выходные, как раньше идет в обменный пункт или банк, не зная, что сегодня есть и другие, доступные каждому и куда более выгодные инструменты

Изменить размер текста: A A

На операции по обмену валюты банки зарабатывают. Конечно, если покупаемая сумма некрупная, искать экономные варианты нет нужды. Другое дело, если вы меняете деньги регулярно и от 1000 долларов или евро. Чтобы не тратить лишнего, стоит узнать о том, как менять валюту на биржевом рынке.

Почему биржевой курс так отличается от банковского? Банки добавляют к нему свою наценку, - рассказали в ООО «БКС Брокер». При этом валютный рынок сейчас доступен и физическим лицам - они могут выходить на торги на Московской бирже. Для этого нужно оформить договор с компанией-брокером, которая откроет брокерский счет. При этом не нужно посещать офис, все это можно сделать онлайн, установив мобильное приложение «Мой брокер».

- После открытия брокерского счета удаленно, нужно перевести деньги и можно начинать совершать операции с валютой, - уточнил начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Выбирайте удобное время и сами контролируйте выгодный курс - торги происходят в электронном виде.

ООО «БКС Брокер» - брокер №1 в рейтинге Московской Биржи. Компания ООО «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая в течение 2018 г. занимала 1 строчку рейтинга участников торгов по объему клиентских операций на валютном рынке ПАО Московская биржа

ИСТОЧНИК KP.RU