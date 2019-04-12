2019-04-12T18:18:57+03:00
Экономика

Курс на выгоду: в ООО «БКС Брокер» рассказали, как купить валюту к майским выходным

Большинство россиян, собираясь купить валюту к заграничной поездке, например, на майские выходные, как раньше идет в обменный пункт или банк, не зная, что сегодня есть и другие, доступные каждому и куда более выгодные инструменты
Поделиться:
Изменить размер текста:

На операции по обмену валюты банки зарабатывают. Конечно, если покупаемая сумма некрупная, искать экономные варианты нет нужды. Другое дело, если вы меняете деньги регулярно и от 1000 долларов или евро. Чтобы не тратить лишнего, стоит узнать о том, как менять валюту на биржевом рынке.

Почему биржевой курс так отличается от банковского? Банки добавляют к нему свою наценку, - рассказали в ООО «БКС Брокер». При этом валютный рынок сейчас доступен и физическим лицам - они могут выходить на торги на Московской бирже. Для этого нужно оформить договор с компанией-брокером, которая откроет брокерский счет. При этом не нужно посещать офис, все это можно сделать онлайн, установив мобильное приложение «Мой брокер».

- После открытия брокерского счета удаленно, нужно перевести деньги и можно начинать совершать операции с валютой, - уточнил начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Выбирайте удобное время и сами контролируйте выгодный курс - торги происходят в электронном виде.

ООО «БКС Брокер» - брокер №1 в рейтинге Московской Биржи. Компания ООО «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая в течение 2018 г. занимала 1 строчку рейтинга участников торгов по объему клиентских операций на валютном рынке ПАО Московская биржа

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фекалии из бесхозной канализации в Воронеже затопили Нагорную дубраву
Воронежцы превратили колодец на остановке «улица Чебышева» в урну
В выходные в Воронеже будут ремонтировать дороги на четырех улицах
В Воронеже пропал без вести 60-летний мужчина с хромотой
В Воронеже отлили последний колокол для главного храма Вооруженных сил России
Воронежцев приглашают на субботник в сквер Рылеева
В Воронеже отопление не отключат по крайней мере до 15 апреля
Каршеринг в Воронеже: автомобили уже доступны для тестирования
В воронежский зоопитомник привезли самку муфлона с детенышем
Воронежец ищет двоюродного брата, которого не видел много лет
В Воронеже отремонтировали детскую площадку в сквере Никитинский
В Воронеже сезон весенней Лиги Чемпионов Бизнеса стартовал с мощных разгромов
45 тысяч рублей заработал мошенник одним звонком в Воронежскую область
Жительницу Воронежа возмутило хамское общение водителя маршрутки №88