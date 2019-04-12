2019-04-12T18:07:33+03:00
Общество

В Воронеже отлили последний колокол для главного храма Вооруженных сил России

К 9 мая он отправится в столицу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Колокол отлили из уникального сплава меди.Колокол отлили из уникального сплава меди.Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Воронежский завод колоколов «Вера», имеющий более чем 30-летнюю историю, 12 апреля отлил последний, 18-ый, колокол для главного храма Вооруженных сил России. Его вес 10 тонн, а в составе – уникальный сплав меди. В процессе плавки металл размешивали специальной березовой жердью. Пока продолжалось это действо, над заводом сгустились тучи, и прошла гроза. Но, как только состав начали заливать в форму, выглянуло ослепительное солнце.

Теперь по технологии колокол будет остывать в течение четырех-пяти суток, затем мастера изготовят язык и проверят звучание. Если потребуется, выполнят «подгонку».

Примечательно, что каждый из колоколов отражает фрагмент будущего убранства храма и посвящен определенному роду войск. К месту установки колокол отправится ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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