Воронежцев приглашают на субботник в сквер Рылеева

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-12T17:26:40+03:00

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В субботу, 13 апреля, жители Ленинского района собираются выйти на уборку народного сквера Рылеева, расположенного на улице Острогожской. В плане субботника – вывоз «зимнего» мусора, прошлогодней листвы и ремонт скамеек. Работы также развернутся еще по десяти адресам. Управа района приглашает всех желающих присоединится к благому начинанию и обещает, со своей стороны, обеспечить добровольцев необходимыми материалами.

Кипит работа и в других местах отдыха Ленинского района – в скверах им. Сухомлинова и Чижовский. Здесь рабочие готовят основу для будущих газонов, обустраивают тротуары и устанавливают малые архитектурные формы.

Подробности субботника можно узнать по телефону управы: 261-58-02.

ИСТОЧНИК KP.RU