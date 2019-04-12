2019-04-12T17:40:24+03:00
Общество

В Воронеже отопление не отключат по крайней мере до 15 апреля

Несмотря на аномальное тепло на улице, батареи продолжают жарить на полную катушку
Юрий КОЗЛОВ
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Спасение от жарящих батарей - открытые окна. Главное, чтобы сквозняка не было.Спасение от жарящих батарей - открытые окна. Главное, чтобы сквозняка не было.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В последние дни в Воронеже пришло аномальное тепло – температура доходила до 21 градуса. Тем не менее батареи в домах с центральным отоплением по-прежнему горячие.

- Пока еще нет документа об окончании отопительного сезона, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. – Понятно, что в выходные его уже не будет. А вот в понедельник, 15 апреля, соответствующая бумага уже может появиться.

Напомним, что отопительный сезон по идее должны заканчивать после того как пять дней среднесуточная температура будет превышать 8 градусов. На выходных намечается небольшое похолодание, а в будние дни еще более существенное. Может быть, из-за этого в администрации и не торопятся заканчивать отопительный сезон. Естественно, в этом не заинтересованы и теплоснабжающие компании.

Есть вариант оформить протокол собрания жильцов того или иного дома о намерении отключить отопление и направить его в управляющую компанию либо руководству ТСЖ. Проще это сделать в небольших домах, где люди не только хорошо знакомы, но и ладят друг с другом. Во многоэтажках эти оргмоменты можно решать так долго, что быстрее, наверное, централизованно вырубят отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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