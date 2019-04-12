Каршеринг в Воронеже: автомобили уже доступны для тестирования

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-12T16:56:08+03:00

Увы, пока на весь город их всего два

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"Тестовые машины выведены на орбиту города", - сообщили в компании, которая организовала первый в Воронеже сервис каршеринга. Теперь их можно "увидеть" в приложении и взять в аренду.

Автомобилей по-прежнему всего два. Стоимость поездки на "Рено-Каптюр" составляет 8,5 рублей в минуту, стоимость простоя - 2,5 рубля в минуту. Как сообщают организаторы, машину можно использовать по всему городу, а также в пределах 70-километровой зоны.

Что любопытно, парковочных разрешений у каршеринговых машин пока нет, а это вносит некоторую сумятицу в их использование и лишает одного из важнейших преимуществ. В компании обнадеживают: "Мы работаем над получением парковочных разрешений". В "Горпарковках" подтверждают, что такие переговоры ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU