2019-04-12T16:33:50+03:00
Общество

Воронежец ищет двоюродного брата, которого не видел много лет

Николай Долматов просит откликнуться Владимира Богомолова
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В редакцию «КП-Воронеж» обратился 81-летний мужчина. Николай Иванович Долматов рассказал, что давно не видел своего одногодка-двоюродного брата:

- Я давно потерял с ним связь, слышал, что он на меня обиделся по какой-то причине. С тех пор, как Володя не пришел на мою свадьбу, не общались. С годами понимаешь, что эти старые непонятные обиды – какая-то глупость. Знаю, что он осел в Репном, там у него был дом. Надеюсь, что двоюродный брат никуда не уехал.

Просим Владимира Ивановича Богомолова откликнуться. Сотовый его двоюродного брата есть в редакции, наш телефон 2-727-927.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каршеринг в Воронеже: автомобили уже доступны для тестирования
В воронежский зоопитомник привезли самку муфлона с детенышем
В Воронеже отремонтировали детскую площадку в сквере Никитинский
В Воронеже сезон весенней Лиги Чемпионов Бизнеса стартовал с мощных разгромов
45 тысяч рублей заработал мошенник одним звонком в Воронежскую область
Жительницу Воронежа возмутило хамское общение водителя маршрутки №88
Инспекторы в шоке: житель Воронежской области катался пьяным без прав на угнанном автомобиле
Воронежский «Факел» расстанется с 15 тысячами рублей за мат фанатов и за баннер «Руководство вон!»
В Воронеже начали принимать заявки на участие в конкурсе ландшафтного дизайна
Под Воронежем голый мужчина угрожал взорвать супермаркет
Жительница воронежского села вместе с травой чуть не спалила свой дом
Воронежец вышел с работы и пропал
В Воронежской области задержали 20 тонн украинских семечек
Житель Воронежской области ограбил магазин вместо того, чтобы пойти на свидание
Житель Воронежской области пойдет под суд за избиение до смерти собутыльника
В Воронеж на следующей неделе вернется нормальная апрельская погода
В райцентре Воронежской области микроавтобус "Тойота" врезался в жилой дом
Мать воронежца, сбившего курсанта МЧС: "Сын курил "травку", чтобы унять боли"
В Воронеже травмой 6-летней девочки, шагнувшей на открытый люк, заинтересовался Следственный комитет
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Сенатор Сергей Лукин: Национальный проект «Жилье и городская среда» вступает в этап практической реализации
В Воронеже ко Дню космонавтики из автомобилей выстроили гигантскую ракету
Под Воронежем 20-летнего парня оштрафовали за выезд на "встречку" и тонировку
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
Выходные в Воронеже будут теплыми, но дождливыми
Власти Воронежской области надеются до конца года найти всех резидентов ОЭЗ