Воронежец ищет двоюродного брата, которого не видел много лет

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-12T16:33:50+03:00

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В редакцию «КП-Воронеж» обратился 81-летний мужчина. Николай Иванович Долматов рассказал, что давно не видел своего одногодка-двоюродного брата:

- Я давно потерял с ним связь, слышал, что он на меня обиделся по какой-то причине. С тех пор, как Володя не пришел на мою свадьбу, не общались. С годами понимаешь, что эти старые непонятные обиды – какая-то глупость. Знаю, что он осел в Репном, там у него был дом. Надеюсь, что двоюродный брат никуда не уехал.

Просим Владимира Ивановича Богомолова откликнуться. Сотовый его двоюродного брата есть в редакции, наш телефон 2-727-927.

ИСТОЧНИК KP.RU