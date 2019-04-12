2019-04-12T16:35:33+03:00
Общество

В воронежский зоопитомник привезли самку муфлона с детенышем

Животных подарили зоопарку на юбилей липецкие коллеги
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского зоопаркафото с сайта Воронежского зоопарка
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В Воронежском питомнике «Червленый Яр» пополнение. Недавно здесь появились самка муфлона по кличке Мармеладка и ее новорожденный детеныш, которого назвали Карамелькой.

Животные стали подарком Воронежскому зоопарку на юбилей от липецкого природного парка «Олений». Возможно, новоселы станут хорошей компанией уже живущему в зоопитомнике самцу миуфлона Жорику.

Сейчас мама с детенышем после переезда привыкают к новой обстановке и к посетителям почти не выходят. Администрация просит зрителей отнестись с пониманием к этому обстоятельству и не тревожить животных стуками и криками, пытаясь привлечь их внимание. А посмотреть на новых постояльцев можно уже в эти выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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