В Воронеже сезон весенней Лиги Чемпионов Бизнеса стартовал с мощных разгромов

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-12T15:59:51+03:00

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В Воронеже стартовал девятый футбольный сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса». В нем участвуют 32 команды. Играют они на стадионе «Стрела».

В Дивизионе «А» «Газпром» в упорном противостоянии уступил «Молвесту» 1:3. «Продмаркет» уверенно переиграл «Воронежский Пивзавод» - 6:3. «Международный транспортный сервис» в дебютном матче разгромил «Сбербанк» - 6:1. «Нижнедевицкавтодор» с крупным счетом проиграл коллективу «ЖБИ Мосты и трубы» - 3:8.

В Дивизионе «В» команда «ВСК» разнесла в пух и в прах «Космос-Нефть-Газ» - 6:1. «Электросигнал» без вариантов уступил «Газпроектинжинирингу» - 0:5. «Росавтодор» не нашел контраргументов в противостоянии с «Рудгормашем» - 0:3. Коллектив «T-Systems» оказался не ровней отелю «Benefit Plaza» - 0:9.

В Дивизионе «С» «Принтград» проиграл ГК «Боравто» - 1:2. «Воронежский механический завод» сломил сопротивление «Горэлектросети» - 1:0. «Энергетическая электроника» уступила команде «Воронежской кондитерской фабрики» - 1:3. «Канцлеръ» камня на камне не оставил от обороны «М-Траста» - 9:3.

В Дивизионе «D» «Департамент дорожной деятельности» разгромил «Северсталь» - 5:0. Команда «Syngenta» потерпела поражение от БМА «Руссланд» - 0:4. «ПромсвязьБанк» с крупным счетом переиграл «Автомир» - 7:1, а капитан победителей Евгений Руш оформил хет-трик. «Курьер-Сервис» отпраздновал волевую победу над «АГРО-Лидером» - 4:2.

Матчи Лиги Чемпионов Бизнеса проходят еженедельно по средам с 18.30 до 22.20 (в четыре смены в 18.30, 19.30, 20.25 и 21.20).

ИСТОЧНИК KP.RU