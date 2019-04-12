В Воронеже отремонтировали детскую площадку в сквере Никитинский

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-12T16:02:45+03:00

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По многочисленным обращениям горожан, городские коммунальные службы отремонтировали игровую площадку, расположенную в сквере Никитинский на одноименной улице. Площадка была установлена еще в 2005 году, одной из первых в городе, и теперь некоторые элементы ее конструкций износились и представляют опасность для играющих детей. По поручению главы Центрального района оборудование отремонтировали и частично заменили. В том числе - и ограждение площадки.

- Кроме этого, в ближайшее время на территории сквера будет установлено новое оборудование для занятий спортом на свежем воздух, - рассказали в управе Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU