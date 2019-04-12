45 тысяч рублей заработал мошенник одним звонком в Воронежскую область

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-12T15:56:05+03:00

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Девять случаев мошенничества зафиксировано в области за вчерашний день. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Один из этих случаев представлял собой реализацию схемы, которая уже стала классической. 43-летняя женщина приняла звонок якобы от службы безопасности банка. Человек, представившийся сотрудником заведения, сказал, что некие люди хотят списать деньги с ее счета.

- Лжесотрудник банка предложил обезопасить средства и попросил сообщить ему персональные данные карты. После того, как женщина их назвала, с ее счета ушло свыше 45 тысяч рублей, - говорят в полиции. - Идет розыск преступника.

Никому, никому не называйте по телефону цифры с обратной стороны карты, пин-код, который приходит в СМС. Настоящий сотрудник банка никогда не будет узнавать эту информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU