Жительницу Воронежа возмутило хамское общение водителя маршрутки №88

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-12T15:38:09+03:00

Женщина едва не проехала свою остановку и была обругана

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Жительница Воронеже на странице сообщества «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» посетовала на очередной случай хамства со стороны водителя маршрутки.

- Я очень редко пользуюсь общественным транспортом, но когда пользуюсь, практически никогда не езжу без нареканий!! – рассказала пассажирка. - Сегодня водитель маршрутки №88 устроил скандал около «Спартака» с водителем маршрутки №25. Он, несмотря на людей в его автобусе, подрезал 25 маршрут, орал матом на него.

Затем, по словам женщины, водитель почти проехал остановку «Железнодорожная поликлиника», поскольку не смог перестроиться с третьего ряда в крайний правый.

- На замечание, что он изначально не в том ряду едет, он ответил: "Ты сейчас до «Работницы» поедешь, поняла? Или ты сомневаешься?" Это что за угрозы? Это сфера обслуживания населения? Я бесплатно катаюсь? Как такое возможно?

Возмущенная пассажирка поинтересовалась, куда можно сообщить о хамстве водителя, чтобы к нему приняли меры. В пресс-службе горадминистрации порекомендовали официально обратиться в их адрес. Сделать это можно через интернет, зайдя на сайт, в раздел «Электронная приемная»: https://reception.voronezh-city.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU