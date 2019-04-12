2019-04-12T15:29:54+03:00
Происшествия

Инспекторы в шоке: житель Воронежской области катался пьяным без прав на угнанном автомобиле

Вдобавок он находился в федеральном розыске
Виктор ПАВЛОВ
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Угонщик завладел ключами, пока хозяин спал.Угонщик завладел ключами, пока хозяин спал.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сотрудники ГИБДД, которые дежурили в Верхнем Мамоне, остановили ничем не примечательный "Форд-Фокус". Инспекторы заметили, что 27-летний водитель ведет себя ну очень подозрительно и заметно нервничает.

Стражи порядка решили "пробить" автомобиль в базе и выяснили, что "Фокус" угнан из Воронежа 9 апреля. Но это далеко не все. Полицейские узнали, что сам водитель находится в федеральном розыске. Кроме того, его давно лишили прав; и вдобавок мужчина оказался за рулем нетрезвым.

- Мужчина пояснил, что совершил угон автомобиля, когда был в одной компании с его владельцем. Он дождался, пока мужчина уснул после выпитого алкоголя, и взял ключи. Посадив в машину друзей, он покатался по городу, а затем направился в гости к знакомым из другого района области. По пути его и задержали, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Отметим, что за угон мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Будет отдельное наказание и за пьяное вождение, и за езду без прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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