2019-04-12T15:38:06+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» расстанется с 15 тысячами рублей за мат фанатов и за баннер «Руководство вон!»

Наиболее рьяные болельщики так «наказывают» свою команду уже не в первый раз
Юрий КОЗЛОВ
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Болельщиков на домашних матчах "Факела" все меньше и меньше.Болельщиков на домашних матчах "Факела" все меньше и меньше.Фото: с сайта ФК "Факел"
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11 апреля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС вынесли санкции по итогам матча «Факел» - «Армавир». Наставник гостей Арсен Папикян заплатит пять тысяч рублей за выход за пределы технической зоны – то есть, очерченной территории, где во время матча должен находиться тренерский штаб.

А вот «Факел» поплатится в три раза большей суммой – 15 тысячами рублей. Из них 10 тысяч клуб заплатит за матерные «заряды» фанатов. А еще 5 тысяч – за демонстрацию несогласованного баннера. По всей видимости, речь идет о вывешенном на Восточной трибуне призыве «Руководство вон!». Кстати, на матче с «Армавиром» фанатская трибуна пустовала. Видимо, в знак протеста. Не устраивает людей ситуация, когда команда чувствует, что на нее махнули рукой, и играет соответствующе.

За всяческие шалости фанатов «Факел» в этом сезоне заплатил уже больше 200 тысяч рублей. Если посмотреть на эту сумму с точки зрения непомерно раздутых бюджетов российских футбольных клубов Премьер-лиги и ФНЛ, она ничтожно мала. Но вот если допустить, что часть денег на «Факел» уходит из наших налогов (а источники финансирования клуба давно засекречены), то и такими деньгами разбрасываться не стоит. Учитывая количество, мягко говоря, не очень обеспеченных людей в регионе.

Очевидно, что если «Факел» кардинально не улучшит свою игру (кстати, именно такую задачу озвучил сам себе новый главный тренер команды Сергей Булатов), то и позорная посещаемость в тысячу зрителей еще не предел. Дальше тогда будет вторая лига, маленький, но хороший стадион «Чайка», ну а на месте большого, что на Студенческой, появится еще одна многоэтажка или торговый центр. Это будет закономерный итог реализации проекта, в котором воронежских футболистов днем с огнем не сыщешь, и единственный луч света – давно разменявший четвертый десяток Игорь Лебеденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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