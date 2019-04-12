2019-04-12T14:52:54+03:00
Общество

В Воронеже начали принимать заявки на участие в конкурсе ландшафтного дизайна

Идеи, прошедшие отбор, реализуют на фестивале садов и цветов «Город-Сад»
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Татьяны Подъяблонскойфото Татьяны ПодъяблонскойФото: из архива «КП»
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До 31 мая в Воронеже принимают заявки на участие в конкурсе ландшафтного дизайна. Принимаются творческие идеи для выставочных объектов, лучшие из которых представят на ежегодном международном фестивале садов и цветов «Город-Сад» и разместят на общественных пространствах в городах и районах области.

В конкурсе могут принять участие специалисты в области ландшафтного и флористического дизайна, ландшафтной архитектуры, студенты профильных вузов, обучающиеся образовательных учреждений и другие заинтересованные лица по следующим номинациям:

1. «Сад большой». Конкурс на лучший ландшафтный проект сада проводится среди специалистов садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры. Площадь конкурсного ландшафтного объекта до 100 кв.м.

2. «Сад малый». Конкурс на лучший ландшафтный проект сада проводится среди специалистов садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры. Площадь конкурсного ландшафтного объекта 25 кв. м. (размер 5 м на 5 м)

3. «Перспектива».Конкурс на лучший ландшафтный проект проводится среди студентов профессиональных вузов, обучающихся образовательных учреждений. Площадь конкурсного ландшафтного объекта 25 кв. м. (размер 5 м на 5 м)

4. «Лестница». Конкурс на лучший проект ландшафтного оформления лестницы, ведущей к «Зеленому театру», расположенному в Воронежском центральном парке (г. Воронеж, ул. Ленина, 10а), проводится среди специалистов садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры.

В каждой номинации члены жюри выберут три первых места. Победителей наградят в рамках проведения фестиваля «Город-Сад».

Участникам предлагают подготовить задания на темы: «Театральные сады» (Год театра в России), «Сады и книги» (Воронежские литераторы), «Периодическая система Менделеева» (150 лет), «Год культуры и туризма России и Турции».

Материалы на конкурс принимаются и регистрируются по адресу: 394026 г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53, к. 301, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45. Контактный телефон (473) 212-75-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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