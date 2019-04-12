Под Воронежем голый мужчина угрожал взорвать супермаркет

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-12T14:40:06+03:00

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Сегодня, 12 апреля, на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из супермаркета, расположенного в Новоусманском районе. В зале магазина находился абсолютно голый мужчина в невменяемом состоянии. Дебошир сыпал угрозами.

- Гражданин кричал, что хочет взорвать гипермаркет. В связи с возможной опасностью мы эвакуировали посетителей, - сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

Сотрудники ведомства быстро задержали дебошира. Как уточняют в Росгвардии, никакого взрывного устройства при нем не было. 34-летнего мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU