Под Воронежем голый мужчина угрожал взорвать супермаркет
Дебошира задержали росгвардейцы
Фото из архива "КП".Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 12 апреля, на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из супермаркета, расположенного в Новоусманском районе. В зале магазина находился абсолютно голый мужчина в невменяемом состоянии. Дебошир сыпал угрозами.
- Гражданин кричал, что хочет взорвать гипермаркет. В связи с возможной опасностью мы эвакуировали посетителей, - сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области.
Сотрудники ведомства быстро задержали дебошира. Как уточняют в Росгвардии, никакого взрывного устройства при нем не было. 34-летнего мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU