2019-04-12T14:06:19+03:00
Общество

Воронежец вышел с работы и пропал

От мужчины нет вестей уже три дня
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: поисковый отряд "Черноземье".Фото: поисковый отряд "Черноземье".
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Волонтеры поискового отряда "Черноземье" объявили о розыске 38-летнего Николая Чудакова. 9 апреля мужчина вышел с предприятия на Московском проспекте, 1. В тот день он в последний раз связался с родными по телефону: сказал, что приехал на Юго-Западное кладбище навестить родных.

Рост мужчины - 174 см, он плотного телосложения, волосы светло-русые. Носит очки "хамелеон". Особая примета - большая родинка на шее. Был одет в синюю куртку, голубые джинсы и голубые кроссовки.

Как сообщают волонтеры "Черноземья", мужчине может понадобиться медицинская помощь. Если у вас есть какая-то информация о нем, просьба позвонить в полицию или поисковикам (8-960-131-87-08).

ИСТОЧНИК KP.RU

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