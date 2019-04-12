В Воронежской области задержали 20 тонн украинских семечек
Эта продукция попала в "черный список" Россельхознадзора
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Крупную партию семян подсолнечника – 20 тонн – задержали на российско-украинской границе в Воронежской области сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Груз направлялся транзитом через нашу область в Новороссийск.
Оказалось, что семечки находятся в перечне сельхозпродукции, запрещенной к ввозу на территорию России как карантинная. Всю партию вернули на территорию соседнего государства, а виновных привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». А семечек у нас и местных хватает!
ИСТОЧНИК KP.RU