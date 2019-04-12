Житель Воронежской области ограбил магазин вместо того, чтобы пойти на свидание

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-12T13:21:58+03:00

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В конце марта 24-летний парень из Богучарского района попросил знакомого отвезти его в райцентр - якобы затем, чтобы навестить знакомую девушку. Мы не знаем, фигурировала ли в реальности какая-то дама. Зато точно можем сказать, что основной целью визита в Богучар стало преступление.

- Ночью молодой человек подыскал магазин, вход в который не попадал под объективы камер видеонаблюдения. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он выломал дверь, забрался внутрь и взял из кассы 78 тысяч рублей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

На следующий день тот же знакомый отвез парня домой, наверняка расспрашивая его о том, как прошло свидание. В итоге правоохранители все-таки вышли на след молодчика: дело в том, что за ним уже тянулся шлейф подобных преступлений. Парня задержали, за кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU