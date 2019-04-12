Житель Воронежской области пойдет под суд за избиение до смерти собутыльника

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-12T13:11:32+03:00

Мужчину разозлил упрек в том, что он выпивает за чужой счет

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В Воронежской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Борисоглебска, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как установили следователи, в ноябре 2018 года в доме по улице Назаровой города Борисоглебска компания местных жителей распивала спиртные напитки. В ходе попойки 43-летний мужчина упрекнул 25-летнего собутыльника в том, что он пьет за их счет и не желает финансировать застолье. Обвиняемому такие претензии не понравились, и он набросился на товарища с кулаками. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он впоследствии умер от телесных повреждений.

- На предварительном следствии обвиняемый вину в совершении упреступления не признал, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе. - Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU