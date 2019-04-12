В Воронеж на следующей неделе вернется нормальная апрельская погода

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-12T13:03:36+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде, которая ожидается на будущей неделе. Напомним, на выходных пройдут дожди, и столбик термометра днем упадет сначала до +16, а потом до +12.

- К нам придет циклон с юго-запада. Он и принесет дождь и похолодание, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А на будущей неделе погоду будет определять идущий в хвосте этого циклона антициклон. Будет сухо, подует северно-восточный ветер, с ним придет прохладная погода. Днем столбик термометра будет колебаться от 10 до 15 градусов, а ночью температура будет держаться в районе +2. В принципе это нормальная для апреля погода. Аномалией было 18 градусов и даже 21, зафиксированные в последние дни.

- Не было ли температурного рекорда?

- Нет, самый теплый в апреле день был как раз сегодня, 12 апреля, в 1959 году – тогда была зафиксирована температура 24,6 градуса. А относительно недавно, 11 апреля 1998 года тоже было практически лето – 23,5 градусов. Сейчас хотя и тепло, но все-таки не так.

ИСТОЧНИК KP.RU