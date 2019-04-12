В райцентре Воронежской области микроавтобус "Тойота" врезался в жилой дом

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-12T13:19:40+03:00

Машину отбросило после столкновения с легковушкой на перекрестке

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Утром четверга, 11 апреля, жильцы частного дома, расположенного на пересечении улиц Прохоренко и Крупской в городе Острогожске Воронежской области вздрогнули от сильного удара в стену. Когда выглянули в окно, увидели микроавтобус «Тойота» с разбитым вдрызг передом. Неподалеку в кювете с помятым капотом стояли «Жигули».

Как рассказали в полиции, аварию, по предварительным данным, спровоцировал водитель отечественной легковушки, который не уступил микроавтобусу дорогу на перекрестке. После столкновения машины продолжили двигаться по инерции, в результате чего одна из них врезалась в дом, а другая вылетела в кювет.

В ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали. Полицейские выясняют подробности инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU