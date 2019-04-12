В Воронеже травмой 6-летней девочки, шагнувшей на открытый люк, заинтересовался Следственный комитет

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-12T11:53:56+03:00

Работники компании «Квадра», обслуживающей этот участок, уже установили железные крышки. В этом дворе были открыты по крайней мере два люка

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Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по происшествию во дворе дома № 14 на улице Старых Большевиков. 10 апреля шестилетняя девочка шагнула на люк, прикрытый только гнилыми досками. Ребенок оступился, чудом не полетел вниз, но удержался. Однако девочка все равно попала в больницу – нога сильно дернулась, - в итоге врачи диагностировали растяжение связок. В Следственном комитете выясняют, действительно ли управляющая компания и управа Железнодорожного района не реагировали на жалобы жильцов в течение пяти лет.

В компании «Квадра», к ведению которой относится этот участок, ситуацию прокомментировали так:

- Этот колодец относится к коммуникациям МКП «Воронежтеплосеть», которые с 1 марта перешли в концессию нашей компании. Как только мы узнали о случившемся - сразу приняли меры предосторожности: на люк временно положили бетонную плиту. Объем имущества, принятого нами у «Воронежтеплосети», настолько велик, что его детальная оценка еще в самом разгаре. Компания обслуживает около двух тысяч тепловых камер и восемь тысяч люков. 12 апреля во дворе дома № 14 на улице Старых Большевиков наши работники установили постоянные железные крышки. Компанией сейчас разработана программа по замене чугунных люков на полимерпесчаные – чтобы их больше не крали.

В «Квадре» посоветовали воронежцам сообщать об открытых люках в диспетчерскую службу компании по телефону +7 (473) 246-35-42, в управу района или оставить заявку в службе спасения по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU