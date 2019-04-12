Сенатор Сергей Лукин: Национальный проект «Жилье и городская среда» вступает в этап практической реализации
10 апреля Сергей Лукин принял участие в 456-м заседании Совета Федерации
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В центре внимания верхней палаты парламента – работа по национальным проектам. Одним из наиболее важных документов, одобренных сенаторами, стал проект постановления Совета Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по увеличению объема жилищного строительства в рамках реализации федерального проекта «Жилье», основной целью которого является увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв.м в год к 2024 году.
ИСТОЧНИК KP.RU