В Воронеже ко Дню космонавтики из автомобилей выстроили гигантскую ракету

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-12T11:01:19+03:00

Ровно пятьдесят машин потребовалось для этого

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В честь Дня космонавтики, который отмечается в России каждый год 12 апреля, воронежские автомобилисты выстроили гигантскую ракету из машин. Быть может, это тот самый космический корабль «Восток-1», на котором Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

- Спасибо, Юра! Космос наш! С Международным днем космонавтики, друзья! Поехали! – написали в сообществе «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж».

Ровно пятьдесят автомобилей потребовалось для того, чтобы создать изображение космического корабля.

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.

Напомним, подобные акции накануне крупных праздников для воронежцев стали уже традицией. Так, к 23 февраля участники акции собрали из машин гигантский автомат Калашникова. А забыть о проблемах с платными парковками и почувствовать себя творцами местные жители смогли в День водителя. Тогда участники акции выстроили огромную машину ДПС. С Новым годом автолюбители поздравляли горожан грандиозной снежинкой из машин.

ИСТОЧНИК KP.RU