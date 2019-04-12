Под Воронежем 20-летнего парня оштрафовали за выезд на "встречку" и тонировку

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-12T10:31:52+03:00

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Лискинские автоинспекторы оштрафовали водителя "четырнадцатой", выехавшего на "встречку". Видео с нарушением ранее опубликовали в Сети. После этого правоохарнители начали проверку и выяснили, что 8 апреля примерно в 00.10 минут в Лисках 20-летний местный житель на ВАЗ-2114 двигался по улице Первомайской и нарушил правила движения, выехав на полосу встречного движения. За это водителя оштрафовали на пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, кроме того молодого человека наказали за слишком плотную тонировку. Ему выписали еще один штраф - 500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, вы можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону: 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU