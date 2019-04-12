Выходные в Воронеже будут теплыми, но дождливыми
Сухая погода придет только в следующий вторник
Фото из архива "КП".Фото: Кирилл ЧАЩИН
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И в субботу, 13 апреля, и в воскресенье, 14 апреля, будут дожди. Об этом сообщают в Воронежском гидрометеоцентре. Капать с неба будет и в понедельник. Зато во вторник станет куда более сухо.
Ночью с пятницы на субботу будет +10, днем в субботу - +16. Чуть более прохладно станет вечером - +6. В воскресенье синоптики ждут 11 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни - от 744 до 749 мм ртутного столба.
На выходных также ожидается также сильный ветер: в субботу - 5 м/с, в воскресенье - 6 м/с. Так что зонт, под которым вы будете прятаться от дождя, может и сломаться.
ИСТОЧНИК KP.RU