2019-04-12T09:04:47+03:00
Общество

Власти Воронежской области надеются до конца года найти всех резидентов ОЭЗ

Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе посещения площадки Особой экономической зоны в минувшую среду, 10 апреля
Татьяна МИСТЮКОВА
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Пока еще ОЭЗ «Центр» представляет собой поле. Но, как сказал глава региона, все формальные процедуры по оформлению ОЭЗ состоялись, законы о предоставлении льгот для резидентов находятся в областной Думе и в ближайшее время будут приняты, так что через два года рядом с Масловским индустриальным парком появится уже другая картина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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