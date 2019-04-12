Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем авиации и космонавтики

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-12T09:03:24+03:00

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Поздравляю вас с Днем авиации и космонавтики!

Полет Юрия Гагарина в космос не только стал грандиозным общемировым событием, прославив Советский Союз как передовую космическую державу, но и открыл широкие перспективы для развития науки и высоких технологий. Я искренне горжусь тем, что дата 12 апреля 1961 года напрямую связана с нашим городом и его легендарными предприятиями – КБХА и ВМЗ, которые и сегодня вносят существенный вклад в развитие космической отрасли и укрепление оборонно-промышленного потенциала страны.

В этот знаменательный день я желаю жителям Воронежа и всем причастным к ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть чувство гордости за великие свершения наших соотечественников и земляков вдохновляет вас на новые выдающиеся достижения!

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ИСТОЧНИК KP.RU