2019-04-12T09:28:05+03:00
Общество

Руководители региона поздравили жителей Воронежской области с Днем космонавтики

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Уважаемые жители Воронежской области!

Поздравляем вас с Днем космонавтики!

Во всем мире этот праздник отмечают в честь первого полета человека в космос. За 108 минут наш соотечественник Юрий Гагарин перевернул представления о возможностях человечества в освоении Вселенной. Многое из того, что считалось научной фантастикой, стало реальностью, в том числе благодаря воронежцам.

Мы высоко чтим подвиги своих земляков Константина Феоктистова и Анатолия Филипченко, совершивших космические экспедиции. Выражаем глубокую признательность представителям воронежской науки и производства, которые разрабатывают и создают уникальные ракетные двигатели, а также другую продукцию для покорения орбитального пространства.

Искренне желаем всем здоровья, семейного счастья и новых – космических – успехов в работе!

С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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