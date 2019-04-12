2019-04-12T08:12:30+03:00
Общество

Разработку обоснования воронежского легкого метро может взять на себя банк

Ждать этого документа придется порядка двух лет
Виктор ПАВЛОВ
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Пока что легкорельсовый транспорт - очень далекая перспектива.Пока что легкорельсовый транспорт - очень далекая перспектива.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Технико-экономическое обоснование воронежского легкорельсового транспорта будет заказано уже в этом году. Такую информацию предоставил мэр Вадим Кстенин во время встречи с редакторами СМИ. По его словам, разработка обоснования будет идти не меньше полутора лет.

Возможность финансирования ТЭО рассматривает Внешэкономбанк. По словам мэра, переговоры "ведутся на серьезном уровне". После разработки ТЭО начнется поиск инвестора, который возьмет на себя около 40% затрат.

- Когда стартовал этот проект, я бы дал два процента, что он будет реализован. Сейчас - процентов 35-40, - сообщил Вадим Кстенин.

Ранее свою оценку дал губернатор Александр Гусев: "Голову давать на отсечение не буду, но проект состоится".

До этого озвучивалась информация, что проект может стоить порядка 30 млрд рублей. Многое зависит от того, насколько изменится стоимость земельных участков, и от того, что могут вложить девелоперы. Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства.

Добавим также, что городские власти подали иск в арбитражный суд с требованием к фирме-подрядчику вернуть 10 из 11,5 миллионов рублей, перечисленных за обоснование проекта метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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