Платоновфест ищет в Воронеже волонтеров

СЕГОДНЯ 22:49 2019-04-11T22:49:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Платоновский фестиваль ищет для девятого форума искусств помощников-добровольцев.

- В программе фестиваля, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня, более сотни событий. Для того, чтобы провести все на высшем уровне, нам нужны помощники, - сообщили в дирекции Платоновфеста. - Обязательное требование к соискателям: возраст от 18 лет. Заявки можно подать до 6 мая.

Волонтеры требуются по нескольким направлениям:

- театр (сопровождение участников, помощь на площадке),

- музыка (сопровождение участников, помощь на площадке),

- выставки (сопровождение участников, помощь на площадке),

- литература (сопровождение участников, помощь на площадке),

- иностранные языки (переводчики),

- техническая поддержка,

- пресс-служба и PR-отдел (журналисты, фотографы, видеооператоры, SMM-специалисты),

- работа в офисе (помощь в дирекции),

- работа со зрителями (распространение программок, буклетов).

В дирекции отмечают, что волонтеры получат необходимый опыт, возможность познакомиться с людьми искусства из разных стран, языковую практику в общении с иностранцами, новых друзей, яркие эмоции и воспоминания.

ИСТОЧНИК KP.RU