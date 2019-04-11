Платоновфест ищет в Воронеже волонтеров
Платоновский фестиваль ищет для девятого форума искусств помощников-добровольцев.
- В программе фестиваля, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня, более сотни событий. Для того, чтобы провести все на высшем уровне, нам нужны помощники, - сообщили в дирекции Платоновфеста. - Обязательное требование к соискателям: возраст от 18 лет. Заявки можно подать до 6 мая.
Волонтеры требуются по нескольким направлениям:
- театр (сопровождение участников, помощь на площадке),
- музыка (сопровождение участников, помощь на площадке),
- выставки (сопровождение участников, помощь на площадке),
- литература (сопровождение участников, помощь на площадке),
- иностранные языки (переводчики),
- техническая поддержка,
- пресс-служба и PR-отдел (журналисты, фотографы, видеооператоры, SMM-специалисты),
- работа в офисе (помощь в дирекции),
- работа со зрителями (распространение программок, буклетов).
В дирекции отмечают, что волонтеры получат необходимый опыт, возможность познакомиться с людьми искусства из разных стран, языковую практику в общении с иностранцами, новых друзей, яркие эмоции и воспоминания.
ИСТОЧНИК KP.RU