2019-04-11T20:20:47+03:00
Спорт

Воронежская дзюдоистка взяла «серебро» этапа Кубка Европы

Татьяна Гузун завоевала медаль в домашних стенах – в Туле
Юрий КОЗЛОВ
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Татьяна Гузун (крайняя слева) на пьедестале.Татьяна Гузун (крайняя слева) на пьедестале.Фото: cspsk-vrn.ru
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Татьяна Гузун завоевала «серебро» на российском этапе Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили в Туле. В них участвовали 325 спортсменов из 20 стран.

В весовой категории до 63 кг Татьяна победила в трех поединках и вышла в финал. Там она сразилась с испанкой Лаурой Фернандес Васкес. Решающая схватка стала самой долгой на этих соревнованиях — девушки боролись 12 минут. К концу восьмой минуты соперницы уже набрали по два «шидо» (т.е. «замечание»). Третье замечание приводило к дисквалификации. К сожалению, ошибка Гузун привела к третьему «шидо» за стягивание соперницы в партер.

- Мне просто не хватило сил, - приводят слова Татьяны Гузун на официальном сайте федерации дзюдо России. - Большое спасибо трибунам за поддержку, жалею, что не смогла их порадовать. Теперь буду работать над ошибками. Подробнее рассказывать не хочу: пусть это останется между мной и тренерами.

Президент международной федерации дзюдо Аркадий Ротенберг направил благодарственное письмо в адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева,. Он отметил, что серебряная медаль Татьяны Гузун – серьезное достижение для молодой спортсменки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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