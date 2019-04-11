Воронежец, задолжавший 60 тысяч, не смог улететь в Армению

СЕГОДНЯ 20:11 2019-04-11T20:11:21+03:00

В один из последних визитов к судебным приставам он сказал, что пришел пешком. А потом услышал просьбу от посетителя убрать свою машину, мешающую проезду

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Весьма странный гражданин задолжал 60 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. 52-летний мужчина недавно явился по вызову к судебному приставу. Он заявил, что пришел на прием пешком. И тут же был разоблачен – посетитель попросил убрать его Toyota Land Cruiser Prado, мешающий проезду.

В итоге машину 2013 года выпуска убрали. В счет погашения долга. 52-летний мужчина уплатил 15 тысяч и обещал занести оставшиеся деньги на днях. Но потом планы его изменились. Человек захотел улететь в Армению. Не тут-то было. В аэропорту его задержали все из-за того же долга. В итоге в воздушную гавань приехал его сын, который наконец-то расплатился за безалаберного отца – он предъявил свидетельствующую об этом квитанцию. После чего мужчину пропустили-таки в самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU