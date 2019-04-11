2019-04-11T19:53:48+03:00
Общество

Темнокожего мачо, игравшего на свадьбах, выдворили из Воронежа

И вообще из России
Юрий КОЗЛОВ
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Семья Какпо возвращается в Бенин.Семья Какпо возвращается в Бенин.Фото: с личной страницы Стевеса Какпо ВКонтакте.
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Свадьбы в Воронеже теперь будут обходиться без стильного африканца Стевеса Какпо. Темнокожий мачо встречал новобрачных у Памятника Славы или у Каменного моста и играл что-нибудь душевное. Все у Какпо было хорошо до зимы 2018 года. 13 февраля он сломал руку, поскользнувшись на льду, к тому же в очередной раз возник вопрос о регистрации.

Стевес с ужасом всмоминал огромные очереди в УФМС и решил обратиться за помощью к частникам. По словам Какпо, его «кинула» сначала одна фирма, потом другая. Затем полицейские задержали его за отсутствие регистрации,.

- Одна чиновница обещала оформить мне регистрацию, только штраф надо будет заплатить, - рассказал Стевес Какпо. - Я успокоился. А потом мне вдруг сообщают прямо противоположное - собирай вещи и уезжай. Обидно, были творческие проекты, хотел снять клип про Дивногорье. В ночь на 12 апреля улетаю вместе с семьей. Как минимум, на пять лет. Хорошо, что хоть плечо немного зажило, не так тяжело будет чемоданы тащить.

В соцсети Стевес оставил на прощание такое сообщение:

- Воронеж так меня отблагодарил за любовь к нему, выдворением, с женой и младенцами. Я не хочу даже обжаловать решение сюда, ведь это скандальное нарушение гуманизма, и за такие недоразумения я с удовольствием отсюда уезжаю, так как с другой стороны это избавление!

ИСТОЧНИК KP.RU

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