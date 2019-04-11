2019-04-11T19:03:44+03:00
Звезды

Сретенский хор исполнит в Воронеже песни Победы

В концерте примет участие актриса Елена Захарова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеж снова с концертом приедет прославленный хор Стретенского монастыря. Помимо регулярных служб в обители, хор поет на особо торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в международных музыкальных конкурсах и миссионерских поездках Русской Православной Церкви. Отметился даже на Олимпиаде в Сочи, в Нотр-Даме и на острове в океане!

Коллектив из 30 певцов возрождает древние русские хоровые традиции. В его репертуаре тысячи произведений: духовная музыка, русские, украинские и казачьи народные песни, романсы, эстрадные шлягеры. Все композиции Сретенский хор исполняет в оригинальных обработках a cappella.

В этот раз коллектив приедет с программой «Песни войны» - прозвучат песни советских композиторов Пахмутовой, Блантера, Соловьева-Седого, Френкеля и незабываемые музыкальные произведения о Великой Отечественной войне - «Враги сожгли родную хату», «Эх, дороги», вальс начала ХХ века «На сопках Манчжурии».

Особым подарком для зрителей станет участие в концерте артистки театра и кино Елены Захаровой.

Концерт пройдет в Event-Hall 7 мая в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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