В Воронежской области пройдет 13-й фестиваль творчества славянских народов «В семье единой»

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-11T18:41:08+03:00

В программе выставка декоративно-прикладного творчества и концерт коллективов из Воронежской, Ростовской, Тульской областей, из Беларуси и Луганщины

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12 апреля в Кантемировке пройдет XIII фестиваль творчества славянских народов «В семье единой».

С полудня в сквере у Кантемировского Дома культуры начнут работать интерактивные тематические площадки и выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, а в 13.30 на сцене ДК в праздничном гала-концерте выступят любительские творческие коллективы вокального, хореографического и инструментального жанров, а также самобытные солисты-исполнители из Воронежской, Ростовской, Тульской областей, из Беларуси и Луганщины.

Вход на праздник свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU