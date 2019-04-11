В Воронеже кальянную закрыли сначала из-за шума, а потом из-за сильного дыма

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-11T18:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Кальянную «Оzero» на улице Кирова, 1 снова закрыли. Надолго. Напомним, в конце января ее закрывали на 40 дней из-за того, что уровень шума в соседней с заведением квартире просто зашкаливал. Не так давно кальянная снова заработала. Однако и санитарные врачи не дремали. Они снова пришли с проверкой по жалобе жильцов квартиры, которым не посчастливилось соседствовать с дымным помещением.

Именно по дыму на этот раз и были претензии. И специалисты Роспотребнадзора признали их обоснованными – содержание оксида углерода в воздухе многострадальной квартиры превышал норму в 1,2 раза. В итоге Ленинский районный суд и постановил снова прикрыть кальянную. На этот раз на 50 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU