2019-04-11T18:02:38+03:00
Общество

Воронежские таможенники вернули на Украину более 200 кг орехов и фруктов

Пресекли ввоз запрещенных растительных продуктов также из Узбекистана
Ярослав ИВАНОВ
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За первый квартал 2019 года из Украины пытались привезти в Воронеж с нарушением фитосанитарного контроля 247 кг растительных продуктов - грецких орехов и миндаля, чернослива и других сухофруктов, свежих яблок и картофеля, сушеного чеснока. Все это везли в ручной клади и багаже пассажиры автобусов. При досмотре на международном автомобильном пункте пропуска «Бугаевка» сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям задержали 79 партий таких продуктов. В итоге, 233 кг вернули на территорию Украины, 14 кг утилизировали.

А при досмотре в воздушном пункте таможни пресекли ввоз пассажирами, прибывшими авиарейсами из Узбекистана, запрещенных подкарантинных грецких орехов и абрикосовых косточек. Жителям этой страны нельзя ввозить более пяти кило свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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