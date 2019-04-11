Воронежцам, переданным на обслуживание «Квадре», счета за отопление будут выставлять с 23 по 23 число

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-11T17:50:39+03:00

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Воронежский филиал «Квадры», который с 1 марта принял на обслуживание бывших потребителей МКП «Воронежтеплосеть», в апреле пришлет квитанции, в которых платеж за отопление будет начислен за период с 1 по 25-25 марта (в зависимости от УК). Домам, которые обслуживает ООО «МКС «Олимп» счет выставят с 1 по 15 марта.

Основанием для расчетов стала информация, которую «Квадре» представили управляющие компании. Для домов, где отсутствует, либо неисправен общедомовой счетчик тепла, плату начислят по нормативу. Домам, где счетчик не работает менее 3-х расчетных периодов, плату начислят по среднефактическому потреблению. А домам, оснащенным исправными счетчиками, плату выставят на основании его показателей.

- В дальнейшем показания общедомовых счетчиков будут сниматься с 23 числа каждого месяца, квитанции потребители будут получать в установленные сроки, - сообщили в теплоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU